ARTHUR, É uno dei 7 bocciati da Thiago Motta alla Juve

© foto di www.imagephotoagency.it

Thiago Motta, nonostante non abbia ancora messo piede alla Continassa, sembra deciso a fare tagli importanti alla rosa della sua nuova squadra, la Juventus. Come riporta in edicola questa mattina la Gazzetta dello Sport, il tecnico italo-brasiliano avrebbe comunicato al club la decisione di voler "far fuori" sette giocatori. Tra questi, oltre a Kean, che però ha già in programma il trasferimento nel capoluogo toscano, ci sarebbe anche Arthur. Quest'ultimo lascerà dunque la Vecchia Signora senza nemmeno poter cercare di far cambiare idea al proprio tecnico durante il ritiro. Rimane dunque incerto il futuro dell'ex centrocampista viola.