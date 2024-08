AMRABAT, Tra Viola Park e mercato. Il sogno è la Premier

FirenzeViola.it

Come riporta questa mattina in edicola La Nazione, il reinserimento di Sofyan Amrabat nella Fiorentina procede lentamente. Nella giornata di ieri, infatti, il marocchino, rientrato a Firenze, ha iniziato un percorso di riadattamento, allenandosi separatamente al mattino e poi parzialmente con la squadra al pomeriggio. A differenza di Martinez Quarta, il cui rientro in gruppo è imminente, il futuro del centrocampista rimane dunque incerto.

La società non esclude che possa integrarsi definitivamente, ma al momento non è chiaro se e quando ciò avverrà. L’ex giocatore dello United rischia intanto di essere escluso dalle prossime amichevoli. Le voci di mercato continuano a circolare, ma non stuzzicano la dirigenza viola: le offerte, tra cui quella di 10 milioni del Fenerbahçe, sono state rispedite al mittente. Il giocatore non vorrebbe infatti abbandonare la Premier League, campionato dove ha giocato lo scorso anno.