AMRABAT, Mourinho pressa per averlo. Napoli sullo sfondo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Da ieri sera è diventata sempre più prepotente la candidatura del Fenerbahce per Sofyan Amrabat. Dal canto suo, ribadisce il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina non vorrebbe privarsi del giocatore, ma in caso di offerta convincente potrebbero esserci cambi di programma. I turchi hanno formulato ai viola una prima offerta ufficiale sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro. Da parte sua il marocchino avrebbe aperto al trasferimento in Süper Lig. Le parti stanno trattando, certo è che la Fiorentina, forte di un accordo con il giocatore fino al 2026, non intende regalare nemmeno un centesimo.

Grande sponsor del marocchino da parte dei turchi è Josè Mourinho, tecnico dello stesso Fenerbahce e che starebbe spingendo con i suoi collaboratori per acquistare l'ex Verona. Un'altra possibilità, nel caso in cui il negoziato con il Fenerbahce non andasse a buon fine, è un discorso composito che potrebbe riguardare il Napoli in questo senso: il ventottenne non è una priorità degli azzurri, ma a Conte piace. Se ne potrebbe parlare, casomai, nelle ultime ore di trattative (e solo in prestito) se in azzurro non arrivasse Gilmour e uscissero sia Gaetano che Folonrusho.