AMRABAT, Lo vuole il Milan che offre Pobega: il punto

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il centrocampo sarà il reparto più rivoluzionato in estate per la Fiorentina. Tanti nomi in entrata e in uscita, in mezzo c'è chi come Sofyan Amrabat dovrebbe rientrare dal prestito. Il marocchino, protagonista nell'ultima stagione con la maglia del Manchester United, dovrebbe però cambiare aria. Appetito da diverse squadre, c'è chi è pronto a mettere sul piatto un possibile scambio.

Si tratta del Milan che segue da vicino il mediano ex Verona e che per lui sarebbe disposto a sacrificare Tommaso Pobega. Il centrocampista classe '99 è in uscita e, secondo quanto riportato da la Nazione, sarebbe stato offerto alla Fiorentina da parte del Milan, che lo vorrebbe scambiare con Amrabat. Operazione difficile, perché la Fiorentina vorrebbe monetizzare per la cessione del mediano del Marocco.