AMRABAT, Il Torino continua a monitorarlo

Il Toro non si fermerà a Pjaca. Le prossime mosse dipenderanno anche dagli sviluppi del mercato in uscita, ma nell’agenda del club c’è la ricerca di un secondo trequartista. Il dialogo con il Crotone per Messias continua, e c’è da vincere la concorrenza del Monza. Il Torino continua a monitorare gli sviluppi per Amrabat, più lontano dalla Fiorentina.