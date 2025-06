L'intervento di Commisso, dal mercato a Kean il presidente garantisce il massimo impegno

"Continuate a sostenerci, faremo una Fiorentina sempre più forte, lo avete visto dagli acquisti che stiamo facendo". È intervenuto così, con queste parole, da remoto il presidente Commisso alla cena organizzata dal Viola Club Valdarno a San Pancrazio a Bucine. Nella serata sono stati raccolti circa 16.000 Euro per dotare un giovane di Terranuova Bracciolini di dodici anni nato con una grave disabilità di una nuova carrozzina. Una donazione è stata fatta anche dalla fondazione Joe Barone, presente con il figlio di Joe, Giuseppe. Ritornando al presidente, Commisso ha chiesto sostegno ai tifosi e ha parlato di varie questioni, dai primi colpi di mercato alla situazione Kean.

Il patron gigliato ha rassicurato tutti sulla volontà del calciatore e della Fiorentina di continuare insieme, mentre il dg Ferrari è intervenuto per toccare il tema Gudmundsson. La Fiorentina non verserà però i 17 milioni di euro accordati, ma punterà in queste ore a lavorare per un nuovo prestito a cifre più basse con obbligo di riscatto legato all’evoluzione del processo per cattiva condotta sessuale che avrà tra settembre e ottobre la sua sentenza definitiva. Come riportato da La Repubblica (Firenze) Ferrari ha rassicurato i tifosi sul fatto che l'intenzione è quella di regalare a Pioli una squadra già pronta al momento del raduno fissato per il weekend 12-13 luglio. La Fiorentina infatti si sta cautelando, sia rispetto a Kean che rispetto a Gudmundsson, studiando dei piani B. Anche perché dopo le polemiche e duri comunicati del tifo organizzato l'input di Commisso è quello di creare una Fiorentina più forte di quella della passata stagione. Il presidente gigliato tornerà a Firenze solo dopo la fine del mercato.