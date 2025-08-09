Altra porta girevole per Sottil. Bocciato da Pioli, promessa mai mantenuta

Il Corriere Fiorentino ricostruisce le ultime annate di Riccardo Sottil, destinato ad andare al Lecce in prestito secco oneroso. Arrivato dal Torino nel settore giovanile della Fiorentina nel 2016 per volere di Corvino che è pronto a riabbracciarlo in Salento ai tempi dirigente dei Della Valle, l’eredità di Sottil è rappresentata da tante promesse quasi mai mantenute, per qualche limite caratteriale e per qualche infortunio di troppo.

Nonostante i prestiti a Pescara e Cagliari, in tanti erano pronti a scommettere su di lui, tra cui il compianto dg Joe Barone che sul conto del classe '99 si era sbilanciato diverse volte. Nelle 4 stagioni a Firenze Sottil ha realizzato 6 gol in 82 presenze con una chiamata per uno stage in Nazionale, ma Pioli lo ha bocciato e ora a Lecce cerca una nuova vita.