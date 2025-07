Kean-Fiorentina, meno due al possibile rinnovo: l'offerta avrà ingaggio raddoppiato

Anche sulle colonne de La Nazione ci si occupa di Moise Kean dopo il suo no definitivo all'Arabia Saudita, giunto nel tardo pomeriggio di ieri dopo un confronto col l'agente Alessandro Lucci: dopo il rifiuto dell’Al Qadsiah è arrivato anche quello all’Al Hilal, che si era informato tramite intermediari. La scelta dell'attaccante è dettata dalla volontà di proseguire in Europa nei campionati che contano, per questo l'ultimo ostacolo che lo separa dalla permanenza alla Fiorentina resta la sola possibilità che tra oggi e domani (ultime ore della clausola rescissoria da 52 milioni) si presenti una big europea pronta a investirci, come ad esempio il Manchester United che tanto lo ha cercato.

Se invece non si materializzerà nessuno all’orizzonte, da mercoledì si entrerà nel vivo della trattativa per il rinnovo del contratto con la società viola. Non è una novità: entourage e dirigenza ne stanno parlando da settimane. A Kean sarà proposto un ingaggio raddoppiato (da 2,2 a poco più di 4 milioni a stagione), mentre resta da delineare il futuro della clausola rescissoria (probabilmente alzata di valore). A quel punto la firma sarebbe oggettivamente probabile. Altri due giorni di passione e ne sapremo di più.