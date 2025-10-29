Al cantiere del Franchi serve più spazio, spostato lo storico mercato dietro la Fiesole

La Nazione oggi in edicola si concentra sui lavori allo stadio Artemio Franchi. Lavori che stanno proseguendo in ritardo rispetto alle scadenze intermedie precedentemente prefissate con la nuova Curva Fiesole che sarà pronta solamente per il 2027. Uno dei motivi dei ritardi, come spiegato sempre a La Nazione qualche giorno fa dal direttore tecnico del progetto del restyling del Franchi per Arup Luca Buzzoni, lo spazio di manovra limitato per le imprese che sono state costrette ad utilizzare i mezzi dall'esterno con l'intralcio di alcuni alberi e del mercato. Ecco che allora è diventata sempre più concreta la possibilità che lo storico mercato rionale situato dietro la Curva Fiesole possa essere spostato per accelerare i lavori di restyling.

A breve quindi i banchi del mercato dovranno trovare una nuova, e non definitiva, collocazione. L'idea, che comunque verrà vagliata, di non traslocare ma spostare i banchi di qualche metro sempre nella zona dello stadio sembra abbastanza complicata. Tra le varie sedi proposte per il trasferimento la più plausibile sembra essere l'area di fornte al Mandela Forum.

"A novembre convocheremo, insieme alla direzione dei lavori dello stadio e al Quartiere 2, le categorie coinvolte e cercheremo di capire quale possa essere la soluzione migliore da poter attuare. L’auspicio sarebbe evitare che l’area mercatale sotto la curva Fiesole venisse spostata. Se non fosse possibile ci siederemo attorno ad un tavolo per individuare insieme agli operatori la location ideale per i mesi necessari. Avvieremo già dalle prossime settimane questo percorso per arrivare ai primi mesi del 2026 con una roadmap delineata. Le possibili soluzioni dovranno essere studiate con chi quell’area la vive ogni giorno per capire se, per esempio, lo spazio antistante al Mandela Forum, in piazza Berlinguer, possa diventare una strada percorribile". Queste le parole dell'assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze Jacopo Vicini.