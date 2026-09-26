Roma su Kvernadze: i giallorossi puntano sull'esterno che piace anche ai viola
Nel mercato invernale la Roma di Gasperini proverà a tornare alla carica per acquistare un attaccante esterno e il nome di Kvernadze del Frosinone, profilo accostato anche alla Fiorentina negli scorsi giorni. Il giocatore ai giallorossi piace non soltanto per le sue qualità tecniche, ma pure perché i 23 anni sulla carta d’identità rappresentano il parametro ideale della proprietà Friedkin, che nell’ottica di una maggiore sostenibilità e nella prospettiva di abbassare i costi della rosa preferisce acquistare cartellini di calciatori under 24. Un tesoretto da 25 è nelle disponibilità di D’Amico e con questa cifra, sempre che il valore del georgiano non cresca nei prossimi mesi, il Frosinone potrebbe dare il via libera già a gennaio.
Ma la Roma non è la sola a essersi mossa. Dalla Premier, ad esempio, l’Hull City ha preso informazioni, altre avances sono in arrivo sempre dall’Inghilterra ma pure dalla Germania, dove il Dortmund resta sempre alla finestra.
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