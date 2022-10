ACF-LAZIO, Scontro diretto per l'Europa

La sfida di questa sera contro la squadra di Sarri ha il sapore di uno scontro diretto da non sbagliare - scrive il Corriere Fiorentino - quasi un’ultima chiamata per l’Europa per non ritrovarsi in affanno nell’immediato futuro. I punti di distacco dalle zone che contano cominciano a crescere (ben 11 quelli dalla rivelazione Udinese oggi terza in classifica). Lo stesso cammino che attende i viola in campionato impone zero errori, viste le gare in trasferta contro Lecce, Spezia (in un ambiente che sarà infuocato per Italiano), Sampdoria e Milan, mentre in casa oltre alla Salernitana arriverà l’Inter tra due settimane.