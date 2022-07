ACF, "L’effetto viola è tornato": abbonamenti, via

"L’effetto viola è tornato". Lo slogan scelto dalla Fiorentina per presentare la Campagna Abbonamenti 2022/2023 è proprio questo. Ieri pomeriggio il comunicato ufficiale su quanto accadrà da oggi in avanti. Dalle ore 10:00 di stamani, nell’area dedicata sul sito ufficiale viola, sarà possibile trovare tutte le informazioni per acquistare il carnet per il prossimo campionato ed i tifosi scopriranno le molteplici promozioni a loro dedicate.Ma c’è di più. Ed il club di Commisso lo ha voluto sottolineare in apertura del proprio messaggio ai tifosi. "Consapevoli delle difficoltà economiche generali in cui ancora si trovano molte famiglie dopo questi anni di pandemia e di crisi economica, la Fiorentina ha scelto, con la volontà di avere sempre accanto i propri tifosi, di mantenere, per la grande maggioranza dei settori dello stadio, i prezzi della stagione 2019/20".Sicuramente una buona notizia, anche perché la Campagna Abbonamenti alla quale si riferisce il comunicato viola è l’ultima prima della pandemia e quindi è quella alla quale rifarsi. L’obiettivo è senz’altro ambizioso, perché la Fiorentina riparte dalla Campagna Abbonamenti più fortunata degli ultimi vent’anni. A riportarlo è La Nazione.