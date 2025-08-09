A Old Trafford il gran finale di 13 giorni di preparazione. Le indicazioni di Pioli

vedi letture

La Fiorentina di Stefano Pioli è arrivata al termine della seconda fase della preparazione estiva in terra inglese. Il Corriere Fiorentino spiega che sono stati tredici giorni di lavoro divisi in due segmenti, la prima metà finalizzata al potenziamento della condizione atletica a Burton upon Trent, la seconda con tre amichevoli probanti per avvicinarsi alla nuova stagione. Le scelte tattiche del tecnico sono già chiare con la difesa a 3 e tridente pesante in attesa delle risposte definitive in mezzo al campo.

Le prime indicazioni evidenziano un Dodo tra i più in forma assieme a Ndour e Richardson, mentre le prove di Parisi e Beltran sono state balbettanti. Oggi alle 13.45 il gran finale, contro il Manchester United nel teatro dei sogni, a 12 giorni dall'andata dello spareggio di Conference League. Una volta rientrata in Italia la Fiorentina il 14 agosto sarà impegnata al Viola Park con la Japan University.