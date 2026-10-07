Genoa-Fiorentina sarà arbitrata da Maresca. C'è Abisso al VAR
Sono stati resi noti gli arbitri della 6^ giornata di Serie A. Dopo tre settimane di sosta per nazionali, il programma del turno di campionato vede Genoa-Fiorentina come primo appuntamento del sabato alle 15 affidato al fischietto Fabio Maresca della sezione di Napoli. Inter-Parma è affidata a Bonacina, mentre per Napoli-Frosinone c'è Feliciani.
Serie A, gli arbitri della 6^ giornata di campionato
Genoa-Fiorentina - Sabato 10/10 H. 15.00
Maresca
Colarossi – Fontemurato
IV: Colombo
VAR: Abisso
AVAR: Camplone
Inter-Parma - Sabato 10/10 H. 18.00
Bonacina
Fontani – Barone
IV: Manganiello
VAR: Paterna
AVAR: Massimi
Napoli-Frosinone - Sabato 10/10 H. 20.45
Feliciani
Berti – Perrotti
IV: Guida
VAR: Cosso
AVAR: Gariglio
Como-Roma - Domenica 11/10 H. 12.30
Fabbri
Imperiale – Baccini
IV: Sozza
VAR: Gariglio
AVAR: Abisso
Lazio-Monza - Domenica 11/10 H. 15.00
Collu
Bahri – Moro
IV: Mariani
VAR: Di Paolo
AVAR: Volpi
Lecce-Bologna - Domenica 11/10 H. 15.00
Pairetto
Ceccon – Scarpa
IV: Di Bello
VAR: Mazzoleni
AVAR: Dionisi
Sassuolo-Milan - Domenica 11/10 H. 18.00
Fourneau
Palermo – Rossi L.
IV: Chiffi
VAR: Santoro
AVAR: Meraviglia
Cagliari-Juventus - Domenica 11/10 H. 20.45
Marcenaro
Rossi C. – Lo Cicero
IV: Doveri
VAR: Camplone
AVAR: Maggioni
Atalanta-Venezia - Lunedì 12/10 H. 18.30
Tremolada
Regattieri - Giuggioli
IV: Ayroldi
VAR: Meraviglia
AVAR: Piccinini
Torino-Udinese - Lunedì 12/10 H. 20.45
Crezzini
Cavallina – Zezza
IV: Massa
VAR: Volpi
AVAR: Camplone
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