Antognoni: "Chi l'erede di Messi? Più Mastantuono di Paz, ma niente paragoni"

Antognoni: "Chi l'erede di Messi? Più Mastantuono di Paz, ma niente paragoni"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Intervistato da TMW, Giancarlo Antognoni ha parlato della numero 10 dell'Argentina che dopo l'addio alla Nazionale di Messi dovrà trovare un nuovo proprietario. E i calciatori più accreditati sono Nico Paz e Mastantuono, rispettivamente giocatori di Como e Fiorentina. Queste le parole della leggenda della Fiorentina: "Nico e Mastantuono - osserva Antognoni - sono due gioiellini ma lasciamo perdere Messi. Lui è stato uno dei fenomeni di tutti i tempi. Nessuno può reggere il paragone con lui".

Come caratteristiche chi si avvicina di più a Messi?
"Sicuramente Mastantuono. In lui ci sono piccole tracce di Messi. Non è un classico dieci. E' un nove e mezzo o un dieci meno. Ma lui vive alla ricerca della porta. I suoi dribbling, le sue accelerazioni sono sempre orientati verso l'area di rigore avversaria. Calcolando l'età stiamo parlando di un giocatore speciale". 

Dove può arrivare?
"L'argentino è esploso nel River, uno dei club più importanti del mondo e è riuscito a cucirsi un piccolo spazio nella sua prima stagione al Real Madrid. Si vede che ha personalità. E lo sta dimostrando anche nella Fiorentina. La maglia viola non pesa come quella del River o del Real ma non è semplice da indossare. Eppure lui fin dalla prima giornata di campionato ha dimostrato di poter incidere. Non si è mai nascosto".

Bertoni dice che Mastantuono deve imparare che non si vive di soli dribbling.
"Mastantuono imparerà. Ne sono convinto, E poi lo stadio Franchi è sempre stato il palcoscenico ideale per i calciatori argentini".