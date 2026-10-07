Antognoni: "Chi l'erede di Messi? Più Mastantuono di Paz, ma niente paragoni"

Intervistato da TMW, Giancarlo Antognoni ha parlato della numero 10 dell'Argentina che dopo l'addio alla Nazionale di Messi dovrà trovare un nuovo proprietario. E i calciatori più accreditati sono Nico Paz e Mastantuono, rispettivamente giocatori di Como e Fiorentina. Queste le parole della leggenda della Fiorentina: "Nico e Mastantuono - osserva Antognoni - sono due gioiellini ma lasciamo perdere Messi. Lui è stato uno dei fenomeni di tutti i tempi. Nessuno può reggere il paragone con lui".

Come caratteristiche chi si avvicina di più a Messi?

"Sicuramente Mastantuono. In lui ci sono piccole tracce di Messi. Non è un classico dieci. E' un nove e mezzo o un dieci meno. Ma lui vive alla ricerca della porta. I suoi dribbling, le sue accelerazioni sono sempre orientati verso l'area di rigore avversaria. Calcolando l'età stiamo parlando di un giocatore speciale".

Dove può arrivare?

"L'argentino è esploso nel River, uno dei club più importanti del mondo e è riuscito a cucirsi un piccolo spazio nella sua prima stagione al Real Madrid. Si vede che ha personalità. E lo sta dimostrando anche nella Fiorentina. La maglia viola non pesa come quella del River o del Real ma non è semplice da indossare. Eppure lui fin dalla prima giornata di campionato ha dimostrato di poter incidere. Non si è mai nascosto".

Bertoni dice che Mastantuono deve imparare che non si vive di soli dribbling.

"Mastantuono imparerà. Ne sono convinto, E poi lo stadio Franchi è sempre stato il palcoscenico ideale per i calciatori argentini".