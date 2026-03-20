RFV Vitale: "Rakow? Degli scappati di casa. Crystal Palace una finale"

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Così il direttore sportivo, Pino Vitale, a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" ha parlato della situazione viola, all'indomani della vittoria e del passaggio del turno ottenuti contro il Rakow in Conference League: "La Fiorentina ha fatto un bel passo avanti. Non siamo ancora del tutti fuori ma abbiamo tutte le capacità per uscire da questa situazione. Io non so cosa farà la Cremonese, stimo Giampaolo, ma 24 punti sono molto pochi. Credo sia la squadra che rischia di più, lo dicevo anche quando era ancora nella parte sinistra della classifica. Io credo che la Fiorentina ne verrà fuori molto prima dell'ultima giornata in programma a fine maggio".

Come inserirebbe la Conference in questa situazione?

"Non mi è mai piaciuta perché ci sono certe squadre... Il Rakow erano degli scappati di casa. Ieri ho visto tutte le partite. Anche il Crystal Palace ha fatto fatica. Ci sono sfide che sono patetiche però ora diventa bella perché giocheremo contro una concorrente paritaria. Partite come la semifinale e la finale diventano belle. Contro il Crystal Palace sarà ancora un quarto di finale però può valere come una finale perché credo che gli inglesi siano una delle squadre da battere per vincere la coppa. Vedremo una partita importante. I tifosi viola poi potranno andare a Londra, in un posto bello, e non in un posto sparso per il mondo. Si giocherà una partita vera, di calcio. Vedo la Fiorentina allo stesso livello degli avversari, può passare il turno, sono molto fiducioso. Tornando al campionato, contro l'Inter abbiamo tutto da guadagnare e nulla da perdere. E' una di quelle partite in cui tutti avremmo messo 0 punti. La Fiorentina ora viene da tre vittorie, di cui una vinta giocando bene, ovvero a Cremona. Domenica faremo una buona partita, ma c'è tutto da guadagnare. Successivamente ci sarà il Verona e lì servirà la vera Fiorentina, perché gli scaligeri, come il Pisa, li vedo oramai retrocessi".

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