Date e orari serie A: Fiorentina di lunedì con Lazio e Lecce, a pranzo col Sassuolo

Date e orari serie A: Fiorentina di lunedì con Lazio e Lecce, a pranzo col SassuoloFirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Lega ha comunicato le date degli anticipi e posticipi che riguardano anche la Fiorentina che sia con la Lazio che a Lecce giocherà di lunedì mentre con il Sassuolo giocherà il lunch match. Ecco tutte le date: 
32esima giornata:
Venerdì 10 aprile
20:45 | Roma - Pisa

Sabato 11 aprile
 15:00 | Cagliari - Cremonese 
15:00 | Torino - Verona
18:00 | Milan - Udinese 
20:45 | Atalanta - Juventus 

Domenica 12 aprile 
12:30 | Genoa - Sassuolo 
15:00 | Parma - Napoli
18:00 | Bologna - Lecce
 20:45 | Como - Inter 

Lunedì 13 aprile 
20:45 | Fiorentina - Lazio

33esima giornata
Venerdì 17 aprile 
18:30 | Sassuolo - Como 
20:45 | Inter - Cagliari

Sabato 18 aprile 
15:00 | Udinese - Parma 
18:00 | Napoli - Lazio
 20:45 | Roma - Atalanta 

Domenica 19 aprile 
12:30 | Cremonese - Torino
15:00 | Verona - Milan
18:00 | Pisa - Genoa
20:45 | Juventus - Bologna 

Lunedì 20 aprile 
 20:45 | Lecce - Fiorentina

34esima giornata
Venerdì 24 aprile 
20:45 | Napoli - Cremonese 

Sabato 25 aprile 
15:00 | Parma - Pisa
18:00 | Bologna - Roma
20:45 | Verona - Lecce 

Domenica 26 aprile 
12:30 | Fiorentina - Sassuolo 
15:00 | Genoa - Como 
18:00 | Torino - Inter 
20:45 | Milan - Juventus 

Lunedì 27 aprile 
18:30 | Cagliari - Atalanta 
 20:45 | Lazio - Udinese