RFV Marianella: "La Conference può cambiare la stagione viola da tribolata a leggendaria"

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Il giornalista e telecronista di Sky Sport, Massimo Marianella, è intervenuto a Radio FirenzeViola, nel corso di Palla al Centro per analizzare il passaggio del turno ottenuto dalla squadra viola in Conference League ai danni del Rakow: "Mi è piaciuta la reazione ma non come è stato subito il gol. Mi è piaciuta moltissimo la scelta di formazione perché Vanoli ha fatto capire allo spogliatoio che ci tengono a questa competizione e alla coppa. Penso sia stato giusto dare un turno a De Gea, non penso gli abbia fatto male, soprattutto mentalmente. Nell'hockey su giaccio americano, i portieri titolari giocano sempre 4 partite su 5. Ogni tanto un po' di riposo mentale serve perché il portiere si stanca fisicamente. E' lui che deve tenere alta la concentrazione per tutta la durata della partita, anche più degli altri. Bene quindi il turno di riposo anche perché Christensen non ha fatto male all'andata. Quindi io credo che Vanoli abbia fatto tutto bene: nelle scelte, nella gestione della partita, nei cambi e anche per quello che ha detto nel post partita. Ho fatto le pagelle e ho messo come migliore in campo Parisi: sta vivendo un momento fantastico. Mi sono piaciuti anche Ranieri, Fagioli e come è entrato Piccoli. Ho visto tante cose positive, tra tutte il passaggio del turno, perché a questa coppa tengo tantissimo. Credo che la Conference possa cambiare la stagione viola da tribolata a leggendaria. La Fiorentina non è abituata a vincere sempre, ma ha un Dna europeo e sarebbe importantissimo se riuscisse a tornare su un trono europeo. Io penso che questa Conference sarà importante e il fatto che sia stato passato un turno che si è rivelato essere più difficile del previsto è un dato positivo, anche in vista del campionato. Ieri, quindi, ci sono state solo note positive".

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