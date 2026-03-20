RFV Merlo: "Attacco? Kean tutta la vita. Gattuso cerca cattiveria, Fagioli non ce l'ha"

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Claudio Merlo, ex viola che ha vinto lo scudetto con la Fiorentina nella stagione 1968/69, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per parlare di Kean e della sua titolarità nella squadra di Vanoli dopo le noie fisiche che lo avevo tenuto fuori dal campo fino alla partita di ieri contro il Rakow: "Io scelgo Kean tutta la vita, lo farei giocare sempre. Sento dire che non segna, che prende troppi soldi: tutte stu****ggini. Kean deve giocare con continuità perché è colui che può determinare l'andamento di una partita".

Nel primo tempo la Fiorentina non ha giocato per Kean

"Dipende sempre dal gioco dalla squadra e la Fiorentina non è che sta giocando bene, anzi, diciamo che ha giocato sempre male, non bene, bene. Perciò non è che Kean deve fare sempre i miracoli. Se viene coadiuvato da tutta la squadra, un giocatore come Kean riesce a fare gol. Lo ripeto, la mia Fiorentina giocherebbe sempre con Kean titolare":

Nei convocati di Gattuso, tra i calciatori viola, figura proprio il solo Kean.

"Certo, è ovvio. Forse ci sarebbe potuto essere anche Fagioli. Poi basta. Se ne avesse convocati altri sarebbe stato un segnale che molti giocatori sarebbero stati da nazionale, invece non ce li abbiamo. Molto probabilmente Fagioli non è stato convocato perché gioca lineare, ha un bel tocco di palla ma non ha cattiveria nel suo gioco e molto probabilmente è stato questo ed essere determinante nella scelta di Gattuso".

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