FirenzeViola Solomon sempre a parte, lavora per la ripresa. Su Lamptey...

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La Fiorentina si è allenata in mattinata, tra scarico dei titolari di ieri sera e campo, in vista dell'importante sfida con l'Inter durante la quale i viola, nonostante le energie spese anche dai big in questa gara di Conference, dovranno dare continuità ai segnali confortanti visti in questa importantissima settimana tra campionato ed Europa. Oltre ovviamente a cercare punti ancora necessari alla corsa salvezza, nella consapevolezza però di incontrare la squadra più forte del campionato pur con qualche assenza pesante e in un momento non brillantissimo a giudicare dalle ultime gare.

Assenza pesante anche per la Fiorentina, quella, ormai da qualche gara, di Manor Solomon. Il giocatore nonostante abbia provato ad esserci non è tornato ancora in gruppo ed anche oggi si è allenato a parte per tornare dopo la sosta. Chi si allena a parte ormai da inizio stagione, dopo l'infortunio al crociato, è Tariq Lamptey. Il giocatore è ancora indietro visto che per ora non è tornato a lavorare neanche sul campo.