Crystal Palace, calendario anomalo: non giocherà più fino alla Fiorentina

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Saranno due calendari diametralmente opposti ad accompagnare Fiorentina e Crystal Palace verso la sfida d’andata dei quarti di finale di Conference League. Match in programma il 9 aprile al Selhurst Park di Londra. La formazione viola arriverà all’appuntamento dopo aver affrontato l’Inter il 22 marzo e il Verona il 4 aprile, ovviamente con in mezzo la pausa perle Nazionali, mentre il percorso degli inglesi sarà profondamente diverso: il Crystal Palace, infatti, sarà costretto a un lungo stop dalle gare ufficiali prima della sfida londinese del 9 aprile. Il motivo? È stata rinviata la partita contro il Manchester City e il Palace non gioca la FA Cup, quindi starà a guardare le altre squadre scendere in campo in attesa della Fiorentina.

A confermarlo è stato lo stesso allenatore dei "The Eagles" Oliver Glasner. Queste le sue parole ai microfoni di TNT: “Non vediamo l’ora di iniziare. Ora cercheremo di sfruttare al meglio questo periodo: non giocheremo questo fine settimana, ma organizzeremo un'amichevole per rimanere in forma. La nostra prossima partita ufficiale sarà contro la Fiorentina a Selhurst Park".