RFV Rastelli: "Fiorentina virtualmente salva. Piccoli deve aiutarsi da solo"

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L'allenatore Massimo Rastelli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" per parlare di questioni viola, a partire da Piccoli: "Un giocatore come lui, con la stazza che ha, ha bisogno di continuità e avendo davanti Kean non era facile e lo ha penalizzato. Certo quando poi hai le possibilità di giocare non le ha sfruttate".

Un allenatore come deve rapportarsi con lui, beccato anche dai tifosi? "Il ruolo del tecnico è fondamnetale, Vanoli parlerà molto con il ragazzo sia dandogli fiducia a parole ma anche facendolo giocare per fargli salire l'autostima. Poi però sta al calciatore, che sente la vicinanza del tecnico e dei compagni, fare qualcosa in più e aiutare se stesso".

Fiorentina salva? "Virtualmente 8 punti di vantaggio in 5 giornate sono una distanza difficilmente colmabile, visti anche i calendari".

Facilitata dalla pochezza delle competitor? "E' evidente che quando inizi in difficoltà come ha fatto la Fiorentina, sei tu che devi avere un ruolino diverso e così ha fatto la squadra viola ma poi serve anche che le altre davanti facciano peggio. Da novembre la Fiornetina ha fatto la Fiorentina che ha scalato la classifica anche perché le altre hanno rallentato, ma con più competizioni non era facile perciò poi ha fatto una stagione incredibile".