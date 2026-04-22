Sarri-Fiorentina, primi approcci. TMW: "Contatti tra il tecnico e Paratici"

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In questi giorni ci sono stati i primi contatti veri e propri tra Fabio Paratici e Maurizio Sarri per la panchina della Fiorentina. A darne conto è Tuttomercatoweb.com, scrivendo che ad oggi il prossimo tecnico viola sarà uno tra l'attuale allenatore della Lazio e Fabio Grosso, ora alla guida del Sassuolo. Ma se il nome del campione del mondo 2006 gira da giorni, quello del tecnico toscano è un profilo che piace da anni sia alla piazza che al club viola, tanto che nelle ultime ore c'è stato il primo contatto tra il direttore sportivo e lo stesso Sarri. Nelle ultime ore sono dunque aumentate le quotazioni di Sarri per la Fiorentina, e al momento la sensazione è che il suo prossimo tecnico sarà uno tra lui e Grosso.

Nota a margine: da parte sua, informalmente, la Fiorentina smentisce la notizia, ritenendola priva di fondamento.