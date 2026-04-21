RFV Fabrizio Lucchesi predica calma: "Darei del tempo ancora a Piccoli"

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Cosa può fare Fabio Paratici per rivoluzionare la Fiorentina? Così il dirigente Fabrizio Lucchesi a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando del momento della Fiorentina: "Paratici deve avere pazienza in questo periodo, le riorganizzazioni sono fatte di tempi da rispettare. Poi c'è da valutare una rosa che ha anche buoni giocatori. Il problema di Roberto Piccoli ad esempio riguarda la valutazione estiva. Ma se tu vai a Napoli ti dicono lo stesso di Lorenzo Lucca. La cosa positiva è che gli attaccanti hanno spesso una terza vita e possono essere rivalutati anche economicamente. Bisogna capire che tipo di giocatore è anche a livello di motivazioni e testa. Ci sono altri casi simili rispetto a Piccoli.

Oggi il problema della Fiorentina riguarda la valutazione tecnica, non economica. Se ri-sbaglia di nuovo una valutazione del genere si buttano le chiavi in Arno. Alcuni giocatori vanno un po' aspettati. Mi ricordo che ero all'Empoli e a inizio 2000 consigliai a Corsi di comprare un certo Luca Toni, l'abbiamo tenuto per un po' di tempo ma non faceva mai gol. Poi è andato via, tra Palermo e Fiorentina è esploso ed è diventato un fenomeno. Diamo del tempo anche a Piccoli".