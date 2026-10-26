RFV Fattori duro: "Ieri ci ho sperato. Ma non avevo calcolato i cambi di Vanoli"

Sauro Fattori, ex giocatore viola ed ex tecnico della Fiorentina Femminile, è intervenuto come tutti i lunedì a "Garrisca al vento", trasmissione in onda tutti i giorni dalle 17 alle 19 su Radio FirenzeViola. Ecco le sue riflessioni a proposito del ko della formazione di Vanoli contro l'Inter: "La sconfitta di Milano era da mettere in preventivo… ma per come è arrivata anche no. Alcune volte anche "rubacchiare" una partita va bene. Ho sperato che la Fiorentina in qualche modo l'avrebbe portata a casa ma non avevo calcolato la variante Vanoli. Ho detto: vediamo se oggi non fa cambi".

Dunque il ko di ieri è colpa dell'allenatore?

"Io non colpevolizzo Vanoli per le recenti sconfitte che sono arrivate. Forse qua non si è capito che l'unica vittoria è arrivata col Venezia e il pareggio contro un Napoli che non ha identità. Il rischio è quello adesso di arrivare alla prossima sosta con pochi punti. Ma il vero problema sarà quando riprenderà il campionato, quando arriveranno le cosiddette squadre "facili". Questo perché la Fiorentina non dà certezze".