Radio FirenzeViola, le nostre trasmissioni riprenderanno domani alle ore 14
Riprenderanno domani alle ore 14 le dirette di Radio FirenzeViola, la web-radio tutta dedicata alla Fiorentina che non vi lascia soli nemmeno durante la prima domenica senza campionato! Nelle prime due ore del nostro palinsesto sarà Francesco Benvenuti a tenervi compagnia con "Firenze in campo", prima dell'appuntamento che riguarderà Niccolò Righi con il "Viola Weekend", dalle 16 fino alle 18. Poi dalle 18 spazio a "Domenica Viola", con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti fino alle 19:30. Da lì, poi, ci collegheremo con il Viola Park per il racconto di Fiorentina-Bologna Primavera, semifinale scudetto, con le voci di Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro. Per interagire con noi scrivi su Whatsapp al numero 348 751 3933, oppure telefona allo 055 77 111 71.
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