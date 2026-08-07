RFV Filippo Giraldi: "L'operazione Mastantuono è un capolavoro per due motivi, ecco quali"

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L’ex ds del Nottingham Forest, Filippo Giraldi, ha parlato a Radio FirenzeViola durante “Chi si Compra?” per parlare dei movimenti di mercato in casa Fiorentina: "Paratici è uno dei migliori direttori sportivi anche per i tempi che ha. Tante operazioni le ha fatte quando le altre squadre erano bloccate, e questo è anche indice di quanto sia fondamentale avere una figura come lui capace di avere rapporti ottimi con tanti grandi club, pensiamo agli affari fatti col Real Madrid. Ora le aspettative sono alte, ma non credo che Fabio Grosso debba essere particolarmente protetto. Le operazioni di mercato penso siano state condivise tra dirigenza e parte tecnica. La Fiorentina mi sta piacendo, anche per i progressi fatti vedere nelle ultime amichevoli, ho visto tante note positive. Sull'operazione Mastantuono vi dico che è un grande colpo. Dal punto di vista mediatico e dal punto di vista economico, perché aumenta il valore della squadra. Non è solo un'operazione, è uno statement anche perché adesso puoi attirare altri giocatori dello stesso livello. La Fiorentina lavora per il Real Madrid in questo momento ma anche per sè.

Nicolò Fagioli in Premier? Come giocatore è forte, in Inghilterra lo vedrei bene in un centrocampo che lo protegge, in una mediana a tre può giocarci alla grande. Penso sia legittimo pensare alla Premier per lui, se ha la mentalità giusta nessun livello per lui è precluso. Se trova la continuità e la giusta centratezza mentale può fare tutto".