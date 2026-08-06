RFV Bagnoli su Mastantuono: "Da anni non si vedeva un giocatore argentino col suo talento"

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Il noto procuratore ha parlato della storia di Mastantuono, del suo talento ma anche delle aspettative che si stanno creando a Firenze nei suoi confronti

Andrea Bagnoli, procuratore e grande esperto di calcio sudamericano, ha parlato dell'acquisto di Franco Mastantuono nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola: "Il direttore Paratici si è mosso molto bene per portarlo a Firenze. Mi aveva impressionato nel Sudamericano del 2022, poi l'ho rivisto giocare nel Superclasico contro il Boca dove fece un gol su punizione da calciatore già esperto. È stata la cessione più costosa della storia dell'Argentina. Mettendo da parte questa cronaca degli eventi, penso che sia un giocatore importante per il calcio italiano".

A Madrid ha avuto qualche difficoltà.

"È giovane. Indossare la maglia del Real non è facile, basti pensare anche alla condizione di Vinicius. Ma portare uno come lui dopo il mercato già ottimo portato avanti dai viola fino a questo momento, a mio avviso permetterà ai tifosi di sognare".

Quali devono essere le aspettative nei suoi confronti?

"Andiamoci sempre piano perché è sempre un ragazzo molto giovane. Non guardiamo quello che lo ha pagato il Real Madrid. E' il ragazzo più interessante del Sudamerica, vediamo cosa riuscirà a costruire con lui Grosso. Se partiamo dal presupposto che è stato pagato 65 milioni di euro, dovrebbe fare 30 gol a stagione ma non è così".

Può giocare nel 4-3-3?

"Sa cercarsi lo spazio per determinare. Ne ho visti tanti di giocatori così, ma negli ultimi anni non se ne vedevano molti con queste qualità. La Fiorentina è la scelta più giusta: in un ambiente come quello viola e con la possibilità di giocare con continuità, potrà crescere e valorizzarsi".

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