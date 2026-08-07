Calciomercato C'è anche il Sassuolo su Fortini. La Fiorentina vuole 10mln, se ne parla per Thorstvedt

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Resta ancora da decifrare il futuro di Niccolò Fortini, classe 2006 di proprietà della Fiorentina con un contratto in scadenza nel 2027 e nessuna trattativa per il rinnovo attualmente in atto con il club viola che prima vuole capire se e quanto potrà monetizzare da una sua cessione. Sono diversi i club che hanno preso informazioni su Fortini spingendo per un suo addio a Firenze, per adesso però nessuno ha convinto completamente né il calciatore né tantomeno la Fiorentina che vorrebbe incassare una cifra attorno ai 10 milioni di euro da una sua cessione.

Più di tutte aveva fatto passi avanti il Torino con Petrachi che vorrebbe portare Fortini alla corte di Abate, ma nelle ultime ore la trattativa si è piuttosto arenata. E dal momento che Fiorentina e Sassuolo stanno continuando a parlare per il passaggio di Kristian Thorstvedt in viola, il Sassuolo ha preso le prime informazioni per provare a portare a Reggio Emilia il laterale 2006. Discorsi avviati ma ancora in una fase iniziale, però i neroverdi potrebbero affondare il colpo su Fortini.