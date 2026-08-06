RFV Orlando: "Antognoni, peccato: il tifo meritava almeno 5' di lui il 29/8. Gud-Mastantuono insieme perfetti"

vedi letture

L'ex attaccante della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato oggi a Radio FirenzeViola nel corso della puntata odierna di "Viola Amore mio" della squadra di Fabio Grosso e delle ultime operazioni di mercato. Ecco le sue dichiarazioni:

Intanto, che idea si è fatto della querelle tra la Fiorentina ed Antognoni?

"Ormai la frattura è insanabile, mi pare evidente. Anche solo 5' la sua presenza al centenario ci sarebbe stata bene: per la gente, non per la società. Lo speravano generazioni intere. Lui ha fatto la storia di questo club e la gente lo considera un intoccabile della storia viola. Mi spiace ma almeno 5' avrebbe dovuto dedicarli alla gente".

Magari una telefonata in privato prima della nota del presidente poteva servire?

"Non lo so, io credo che la situazione si sia rotta nel 2021, al momento della scelta da parte del club di spostarlo nel settore giovanile. Anche se, per esempio, lo avesse chiamato Fabio Paratici non so se Giancarlo avrebbe cambiato idea. Dispiace per la gente, lo ripeto. Perché il popolo viola ha amato Antognoni".

Parlando d'attualità, come reputa l'innesto di Mastantuono?

"Parliamo di un talento puro che a Madrid però si è perso. Mi sono rivisto dei suoi video e devo dire che mi ha impressionato. Si parla di un potenziale campione, senza dubbio. Nell'idea di gioco di Grosso ci sta bene a destra: negli ultimi 30 metri può stare da tutte le parti, accentrandosi e calciando. Aspetto le partite vere per giudicare la Fiorentina. L'unica cosa che mi domando è chi giocherà a sinistra".

Può essere Gudmundsson?

"Ci sta, oppure magari il prossimo innesto arriverà dal mercato. Io penso che serva un giocatore utile per il 4-3-3. Lui e Gud insieme, in ogni caso, ce li vedo: due elementi di talento così sicuramente possono far faville".