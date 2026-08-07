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Oggi allenamento al Viola Park (con Mastantuono?), domani squadra libera
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All'indomani dell'ultima amichevole giocata dalla Fiorentina prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia il 14 agosto prossimo, la squadra torna oggi ad allenarsi al Viola Park. E potrebbe essere anche l'occasione per il primo allenamento con i suoi nuovi compagni per l'ultimo acquisto del mercato estivo, Franco Mastantuono, che ha completato stamani l'iter delle visite mediche ed è al centro sportivo viola per la firma sul suo nuovo contratto. Dopo l'allenamento di oggi agli ordini di Fabio Grosso, domani è stato concesso un giorno di riposo alla squadra che tornerà ad allenarsi regolarmente nella giornata di domenica.
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