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Oggi allenamento al Viola Park (con Mastantuono?), domani squadra libera

Oggi allenamento al Viola Park (con Mastantuono?), domani squadra liberaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:39Primo Piano
di Giacomo A. Galassi

All'indomani dell'ultima amichevole giocata dalla Fiorentina prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia il 14 agosto prossimo, la squadra torna oggi ad allenarsi al Viola Park. E potrebbe essere anche l'occasione per il primo allenamento con i suoi nuovi compagni per l'ultimo acquisto del mercato estivo, Franco Mastantuono, che ha completato stamani l'iter delle visite mediche ed è al centro sportivo viola per la firma sul suo nuovo contratto. Dopo l'allenamento di oggi agli ordini di Fabio Grosso, domani è stato concesso un giorno di riposo alla squadra che tornerà ad allenarsi regolarmente nella giornata di domenica. 