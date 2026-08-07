Calciomercato Piccoli al Bologna e Pellegrino in viola: si scalda il domino delle punte che (per ora) non riguarda Kean

vedi letture

Si entra nel vivo del calciomercato d'agosto con Piccoli che potrebbe andare al Bologna aprendo le porte a Pellegrino alla Fiorentina

Il Bologna fa sul serio per Roberto Piccoli e nelle ultime ore ha intensificato i contatti con la Fiorentina per capire la fattibilità dell'affare. I viola hanno già respinto al mittente i sondaggi in prestito con diritto di riscatto arrivati nell'ultimo mese prima da parte della Lazio e poi dal Genoa, ma sarebbe pronta a parlare di una cessione a titolo definitivo. E il Bologna sta riflettendo su questa possibilità.

Gli incastri del Bologna

I rossoblu hanno deciso di mettere sul mercato Dallinga, giocatore che non ha confermato le aspettative, e hanno bisogno di una punta che possa essere un'alternativa valida a Dovbyk, acquistato in prestito dalla Roma nell'affare che ha portato Castro nella Capitale. Se dovessero riuscire a trovare un acquirente per l'olandese, il primo nome in lista è proprio quello di Piccoli, che potrebbe partire per una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro comprensivi di bonus. Anche in prestito con un obbligo facilmente raggiungibile.

Pellegrino è il sostituto di Piccoli

A quel punto la Fiorentina avrebbe già individuato il sostituto dell'ex Cagliari, ovvero Mateo Pellegrino del Parma. Col giocatore i dialoghi sono decisamente avanzati, come lo sono quelli con il Parma che, pur avendo un canale aperto con la Juventus, non vorrebbe aspettare gli ultimi giorni d'agosto per mettere a bilancio la cessione dell'argentino. Un affare che potrebbe essere portato a termine con la stessa formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, a cifre non così distanti da quelle che porterebbero Piccoli a Bologna. E allora ecco che il domino è servito, o almeno i club interessati sarebbero pronti per servirlo nei prossimi giorni.

Il domino delle punte e i dubbi su Kean

Un domino che per ora non coinvolgerebbe Moise Kean, con la Fiorentina che ha fatto sapere di non volerlo cedere a meno di offerte da poter ritenere fuori mercato. La sensazione è che se da qui al 20 agosto dovesse arrivare un'offerta da 40 milioni, la Fiorentina cederebbe il proprio attaccante, ma che al momento nessuno si è spinto a tanto nemmeno con i semplici sondaggi. Dunque per un momento è giusto lasciare Kean saldamente al suo ruolo di titolarissimo della Viola di Grosso, in attesa che nel frattempo si muova l'altro domino, quello che riguarda Piccoli e Pellegrino.