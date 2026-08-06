Michele Fratini su Antognoni: "La 10 andava ritirata per sempre. Ci vuole rispetto"

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Michele Fratini, agente e uomo mercato molto vicino a Giancarlo Antognoni, ha parlato nel corso di Palla al Centro su Radio FirenzeViola ripartendo dal Centenario e dalla probabile assenza dello storico numero 10 viola: "Sono sempre stato con Giancarlo e lo rispetto. Però soono due mesi che cerco di parlarci. Lui chiaramente è libero di fare ciò che vuole. Io sarò presentissimo al Centenario insieme a mio figlio ma non sono Giancarlo. Non ho avuto i rapporti diretti che ha avuto lui con questa società. Lui avrà le sue ragioni, ed è difficile da giudicare perché le cose andrebbero sapute fino in fondo. Ritirare la maglia per un anno però è una bella apertura ma incompleta: o la ritiri per sempre o non la ritiri. Lo dico senza polemica. In ogni caso potrà fare ciò che si sente? Ma chi ha detto che manca di rispetto ai tifosi? La scelta e le sensazioni sono le sue. A differenza di molti l'ho visto in passato versare lacrime per la Fiorentina e per Firenze. Ci vuole memoria e rispetto nei suoi confronti".

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