RFV Calamai: "Grosso e il suo ruolo centrale: dia un abito tattico al tanto talento a sua disposizione"

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Luca Camalai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola all'interno di "Buongiorno Firenze", ha parlato così dei temi caldi in casa Fiorentina: "Ho la sensazione che questo straordinario mercato della Fiorentina sia la somma di idee che Paratici aveva maturato da tempo ma anche di occasioni che si sono create strada facendo, ad esempio Mastantuono. La somma di tutto ciò ci porta a pensare che l'idea di calcio che Fabio Grosso aveva proposto a inizio giugno adesso andrà riorganizzata. Ecco perché adesso diventa centrale il ruolo dell'allenatore.

Toccherà a Grosso trovare il giusto abito per una somma di talenti importante, non sarà facile farlo. Quindi, bravo Paratici, l'altro fuoriclasse deve essere Grosso".