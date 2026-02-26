RFV Stefano Carobbi: "Contento per Ranieri, l'avevo anche criticato"

L'ex difensore della Fiorentina, Stefano Carobbi, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" della sua emozione di aver indossato la fascia da capitano: "E' stato un sogno, ho la fotografia sopra il letto. Sono arrivato nel 1978, a 13 anni, con la voglia di vedere Antognoni e un giorno di indossare anche questa fascia. Il coronamento di un sogno".

La Fiorentina ha cambiato passo?

"La squadra è riuscita ad avere un equilibrio difensivo diverso, perché sicuramente questo era un aspetto che mi suonava strano... Prendevamo gol in qualsiasi maniera, troppo facilmente, con un reparto difensivo sempre scollegato. Ora adesso negli ultimi giorni ho visto un cambiamento".

Ranieri al momento giusto è tornato titolare.

"Io sono contento per lui, anche perché l'ho criticato. M sembrava lento a livello fisico. Dietro faceva degli errori, poi si arrabbiava troppo. Però siccome è un ragazzo diventato titolare da giovane, bisogna anche difenderlo. Sono contento, ha lavorato e ha riconquistato un prezzo di maglia da titolare".

