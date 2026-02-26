RFV Pasquato: "Tra Fiorentina e Jagiellonia non c'è partita. Gudmundsson sposta gli equilibri"

Cristian Pasquato, ex ex trequartista tra le altre di Bologna e Pescara, con un passato nel calcio polacco, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra?". Queste le sue parole a partire da un pensiero tecnico su Gudmundsson: "Stiamo parlando di un giocatore importantissimo con un ruolo primario nei viola, uno che deve spostare gli equilibri e spesso riesce a a farlo. Io lo vedo in zone più centrali anche se alla fine per i giocatori di qualità la posizione conta relativamente".

Sulla sfida di stasera contro lo Jagiellonia: "Ogni partita va presa per il verso giusto, ieri abbiamo visto cosa stava per fare la Juventus e cosa ha fatto l'Atalanta. La situazione della Fiorentina è diversa, io credo che non ci sia proprio partita tra i viola e lo Jagiellonia. Non credo che ci sia da preoccuparsi almeno che non si vada in campo scarichi. Il calcio polacco è in crescita, e negli anni sforna sempre grandi talenti. Lo Jagiellonia è primo in classifica anche se in Polonia il campionato è strano e cambia spesso il vincitore".

Cosa ne pensi della stagione della Fiorentina e della lotta salvezza?: "Sicuramente la non abitudine a lottare per certi obbiettivi può pesare. Quando vai in campo e i risultati non arrivano mentalmente è difficile. A Firenze poi la pressione è altissima, subentrano le contestazioni che non ti danno di più ma ti tolgono. Sono situazioni complicate che vanno gestite nel modo migliore. Io però non posso pensare che una squadra così forte non ne venga fuori. Lo sta già facendo anche se non è finita e deve continuare così".

