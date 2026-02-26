Ds Jagiellonia: "Stasera vogliamo vincere. Siemieniec? Scherza..."

Lukas Maslowski, direttore sportivo dello Jagiellonia, ha parlato a Meczyki.pl della gara contro la Fiorentina: "Prendiamo questa partita molto seriamente, al di là del risultato dell'andata. Non risparmieremo nessuno, affronteremo la sfida con molto rispetto. Per noi giocare contro una squadra forte come la Fiorentina è un grande evento: vogliamo vincere. Il Viola Park? Visitarlo è un'occasione per acquisire un po' di conoscenza, è il centro sportivo più moderno d'Italia e siamo molto curiosi. Siemieniec? In conferenza ha fatto una battuta sul suo nome.

Era metà serio e metà scherzoso. Penso che i giornalisti italiani lo conoscano e lo conosceranno ancora meglio perché, ovviamente, so che quando qualcuno dice qualcosa, si diffonde molto velocemente perché è su internet. Dal punto di vista di come è andata la partita, di come abbiamo giocato, non abbiamo davvero nulla di cui vergognarci, e questa è la percezione anche in Italia, che lo Jagiellonia sia una squadra davvero forte. Pululu e Romanczuk? Per noi sono insostituibili, hanno un enorme peso su ciò che accade in campo".