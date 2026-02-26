Dzeko: "Vanoli non mi inserì a Parma. E lì capii che non andava"
L'ex attaccante della Fiorentina Edin Dzeko, passato allo Schalke 04 nel mercato di gennaio, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bild a proposito della sua esperienza a Firenze: "Stavamo giocando a Parma, dunque contro una candidata alla retrocessione, e io ero in panchina. Dopo l'intervallo eravamo sotto per 1-0, mi stavo riscaldando. Mancava poco alla fine, l'allenatore ha fatto un altro cambio: ha sostituito un difensore con un altro. Allora mi sono detto che non si poteva continuare così.
Mi sono chiesto cosa volessi. La risposta è stata chiara: uno stadio emozionante, tifosi entusiasti e un club che mi avrebbe motivato di nuovo dall'interno. All'improvviso mi è venuto in mente lo Schalke".
