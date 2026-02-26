RFV Marianella: "Ecco quando sparirà la paura della Fiorentina"

Queste le parole del telecronista di Sky Sport, Massimo Marianella, a proposito dell'andamento attuale della Fiorentina: "Io dico da settimane che non ho mai temuto scenari apocalittici, a maggior ragione adesso che la squadra è rigenerata. Mi sembra che le cose comincino finalmente a marciare, credo non sia casuale che questa fiammata sia arrivata anche con Paratici. I singoli stanno crescendo, resto convinto ad esempio che Ranieri sia il miglior difensore della Fiorentina. Tutto questo è avvenuto con Vanoli in panchina e Paratici in dirigenza. Ora la Viola deve dare continuità a quello che sta facendo. Contro il Pisa sono stato contento del risultato, un po' meno della paura del secondo tempo".

Quanto ancora ce la porteremo dietro, questa paura?

"Mi auguro fino ai prossimi due o tre risultati di fila. Quando ottieni risultati al plurale, uno dopo l'altro, ti arriva una convinzione che ti leva le paure. Nel calcio come nella vita. Penso che le prossime partite possano levare questo fardello. La gara di oggi dev'essere gestita con intelligenza. La Fiorentina deve passare il turno, perché la stagione può cambiare a seconda dei risultati che otterrà in Conference. Non ci sono squadre che ti ammazzano la competizione, ma insidiose sì".

Chi metterebbe ai primi posti?

"Crystal Palace sicuramente. Poi il Rayo Vallecano e lo Strasburgo. Dopodiché, tutte possono essere pericoloso. Anche lo Jagiellonia, poi è stata brava la Fiorentina a non farlo essere pericoloso".

