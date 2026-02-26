RFV Martorelli: "Viola, non sprecare energie per la Conference"

Così Giocondo Martorelli nel corso di "Viola amore mio", su Radio FirenzeViola, a proposito della Conference League: "Io ho una mia idea, nel senso che le competizioni europee vanno tutte rispettate perché l'obiettivo importante sarebbe quello di arrivare fino in fondo. Già in due occasioni la Fiorentina ha raggiunto la finale. Vista la situazione della classifica, che langue da quel punto di vista, io mi concentrerei sul recuperare più punti possibili, sul trovare sempre una condizione fisica e mentale al 100%, eviterei di spendere energie fisiche e nervose per la Conference. Perché quest'anno penso che l'obiettivo più importante sia quello di non rischiare di essere coinvolti fino alle ultime giornate in una situazione pericolosa di classifica".

Con chi se la gioca la Fiorentina?

"Alcune squadre, tipo Cagliari e Parma, hanno fatto dei risultati importanti e hanno fatto un notevole passo in avanti. Oggi gli obiettivi della Fiorentina sono due squadre: Cremonese e Lecce. E' vero che anche il Torino sta facendo risultati molto negativi, però l'obiettivo della Fiorentina non deve essere guardare molto alle altre, ma concentrarsi su se stesse fare più punti possibili per tirarsi fuori da questa situazione".

C'è la sensazione che la Fiorentina abbia capito la situazione che sta vivendo.

"E' evidente, soprattutto con i punti e con le prestazioni fatte. E' una Fiorentina che, soprattutto anche nell'ultima partita, ha dominato il primo tempo con una voglia, una determinazione importante. E' una squadra che oggi corre di più, si impegna di più. Certo, questo è dettato anche dal cambio dell'allenatore, con i nuovi acquisti, era una squadra che non riusciva mai a reagire alle difficoltà, una squadra che anche da un punto di vista fisico era in grandissima difficoltà, soprattutto nelle partite più importanti".

