RFV Lulu Oliveira: "Che coppia sulla destra Harrison e Dodo. Gud ha deluso"

Luis "Lulu" Oliveira, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di Palla al centro. Queste le sue parole sui nuovi arrivati sugli esterni Harrison e Solomon: "Harrison è un giocatore capace di giocare su entrambe le fasce e questo è importante, ha grandi capacità nel controllo e nei primi passi, ha un buon dribbling e sta facendo molto bene. Può essere utile in rifinitura e palleggio. Sta guadagnando così la fiducia di Vanoli, grazie anche all'apporto di Dodo che spinge bene, sono due calciatori importanti. Solomon invece sta migliorando ed ha inciso in un momento non facile della squadra".

Cosa succede ora a Gudmundsson: "Ormai il numero dieci in Serie A non esiste più e per lui giocare largo è andare fuori ruolo. Quando giocava seconda punta veniva a prendere palla dietro lasciando troppo solo Kean. Sarà dura per lui ritrovare spazio. Da lui io come tutti ci aspettavamo di più dopo quanto fatto vedere a Genova. Pensavo che potesse fare bene a Firenze".

