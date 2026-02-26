RFV Il CNB di Luca Calamai: "Oggi un test per valutare Piccoli: provi a imitare Kean"

Nel consueto appuntamento del mattino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", il nostro opinionista Luca Calamai ha parlato del match di questa sera tra Fiorentina e Jagiellonia soffermandosi su un singolo Roberto Piccoli: "Questa gara di ritorno serve innanzitutto per andare avanti in Europa, perché l'appetito vien mangiando e questa Conference può cambiare la storia di una stagione, ma viene anche per valutare alcuni giocatori. In tal senso io faccio un tifo particolare per Piccoli. Questo ragazzo sta conquistando la mia simpatia per l'impegno, la disponibilità e la voglia di non arrendersi a delle difficoltà evidenti di inizio stagione. Sta prendendo colore e sta cercando di riprendersi un ruolo che non arrossisca di fronte ai 27 milioni di euro investiti per lui.

Io mi augurio che Piccoli stasera faccia il Kean, che segni e trascini la squadra. Io credo che dentro le abbia queste qualità, ora le deve mettere in campo". Qua sotto il video: