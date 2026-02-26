RFV Dell'Oglio: "Dispiaciuto per Pioli, ma il suo lavoro l'ha fatto bene"

Antonio Dell'Oglio, allenatore, ha parlato a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola della Fiorentina: "Io penso positivo anche perché è arrivato in una situazione abbastanza critica, ha dovuto ricostruire un po' tutto: morale, classifica, giocatori, modulo di gioco. Penso che adesso i risultati stiano venendo fuori perché si è creata una sinergia tra lui e la squadra, infatti le vittorie consecutive stanno facendo capire che l'anno prossimo si possa continuare con il lavoro che ha fatto fino ad ora".

La Fiorentina è cresciuta anche sul piano atletico?

"L'aspetto atletico era centrale, molti avevano evidenziato che la squadra che era un po' molle, non aveva quella continuità di corsa, di grinta. Lui ha dato questa spinta in più a tutti i ragazzi".

Si aspettava di meglio dal suo ex compagno Pioli?

"Sono molto dispiaciuto, in questo periodo non l'ho più chiamato perché sicuramente sarà molto abbattuto. Ci teneva tanto, era ritornato con tanta voglia, con tanti presupposti, però il calcio ti dà delle opportunità positive e poi arrivano quelle negative. Però penso che il suo lavoro l'abbia fatto sempre bene e tante circostanze l'hanno portato ad essere stato esonerato".

