Stop alla maxi trave per la Curva Fiesole. La Nazione: "Ecco cos'è successo"

Nel cantiere dello Stadio Artemio Franchi si è fermato il montaggio delle maxi travi della nuova Curva Fiesole per ragioni di sicurezza. La seconda trave, installata giovedì scorso, è stata rimossa poco dopo a causa di un disallineamento. Durante le verifiche sono emerse differenze di tolleranza tra le strutture in acciaio e quelle in cemento armato: una situazione tecnica possibile quando si integrano materiali con caratteristiche diverse. Le carpenterie metalliche risultano conformi al progetto, mentre sono in corso rilievi sulle opere in calcestruzzo per valutare eventuali interventi di adeguamento. Non si tratta di un problema strutturale, ma di un affinamento in fase di montaggio, che non comprometterà qualità e sicurezza. Da Palazzo Vecchio spiegano che il disallineamento delle barre di ancoraggio ha impedito di completare l’installazione, rendendo necessario il riposizionamento della trave. Intanto saranno anticipate alcune prove di collaudo e sono previsti nuovi sopralluoghi.

Daniele Puccini, ingegnere strutturista dello studio Techné di Lucca, in un'intervista a La Nazione, aiuta a fare chiarezza su quanto potrebbe essere accaduto: "Situazioni simili sono capitate anche a me in cantiere. Purtroppo errori di questo tipo non sono rari, specie nei cantieri più complessi. Nel caso specifico, una delle possibili cause potrebbe essere legata ai tempi molto stretti di esecuzione: le travi prefabbricate potrebbero essere state realizzate senza un rilievo dettagliato delle strutture in calcestruzzo effettivamente costruite. Una mancanza che può aver generato un disallineamento tale da impedire il corretto montaggio degli elementi .Problemi di questo genere comportano inevitabilmente un aumento dei tempi e dei costi e rendono necessario individuare eventuali responsabilità. Soluzioni? Solo dopo i rilievi tecnici che verranno effettuati, si potrà stabilire l'intervento più opportuno: correggere le strutture in calcestruzzo oppure modificare quelle in acciaio".