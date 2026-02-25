RFV Piccinelli certo: "Cederei Kean solo per il prezzo della clausola"

vedi letture

Cristiano Piccinelli, giornalista di Radio Rai, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso de' "I tempi supplementari" parlando del possibile trasferimento di Moise Kean al Milan, del metodo di lavoro e degli investimenti che paesi come la Norvegia fanno per lo sviluppo del movimento sportivo nella loro nazione: "Bene, non benissimo dal punto di vista delle medaglie, dove c'è stato un dominio norvegese nello sci di fondo".

Cosa hanno i norvegesi in più di noi italiani?

"Come nelle altre nazioni piccole, come la Slovenia, si investe e si spende soldi nell'attività sportiva e questo funziona, come si vede dai risultati di queste nazioni. Bisogna credere nella pratica dello sport e farla attraverso strutture e pratiche corrette. In queste nazioni alcuni ragazzi praticano sin da piccoli più di uno sport e poi trovano quello in cui sono più adatti. Credo che ci vogliono investimenti".

La convince questa Fiorentina?

"Ora mi sembra ci sia anche una certa continuità di rendimento, anche se credo che rimangono ancora delle incertezze. Ho sentito dire da alcuni tifosi che la Fiorentina deve sempre soffrire, anche nell'ultima partita con il Pisa, ma il Pisa non ha fatto un tiro in porta. Forse avrebbe dovuto raddoppiare. La squadra è migliorata, non che ci volesse molto. L'obiettivo minimo adesso ovviamente è la salvezza".

Secondo lei Kean può essere la punta adatta per il gioco di Allegri?

"Innanzitutto si deve vedere che centrocampo ci sarà il prossimo anno. Non so se Modric, considerata l'età ci sarà con continuità il prossimo anno, Rabiot credo che invece sarà inamovibile per Allegri. Il Milan ha bisogno che ha un attaccante. È dall'addio di Giroud che non ha una vera punta. Poi se andrà in Champions servirà qualcosa anche per quella competizione. Potrebbe essere un attaccante che conosce Allegri, che conosce la Serie A. Io lo cederei solo per la clausola, perché di attaccanti forti ce n'è sempre meno, ma non mi stupirei se in estate cambiasse squadra".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola