A caccia di un poker di vittorie e degli ottavi di Conference. Con lo Jagiellonia Piccoli in attacco, dietro Comuzzo

Mantenere il trend positivo e di conseguenza allungare la striscia di risultati positivi portando a 4 le vittorie consecutive tra campionato e Conference League. Basterebbe questo semplice concetto a spiegare perché la Fiorentina stasera dovrà affrontare i polacchi dello Jagiellonia con testa e gambe ben allenate, anche senza tener troppo di conto il 3-0 della gara d’andata che tiene comunque i viola decisamente al riparo da eventuali imprevisti.

Scelte (di lista) sofferte

Intanto Vanoli nel corso della conferenza stampa della vigilia è tornato sulle scelte legate alla lista Uefa, valutazioni “sofferte” come le ha definite il tecnico e comunque condivise con la società, segno che, almeno inizialmente, il club aveva dato (giustamente) maggior importanza al cammino in campionato. Così mentre Rugani prosegue nel lavoro personalizzato, Brescianini lascerà spazio a Fabbian, quando al reparto offensivo Kean resta a risposo a favore di Piccoli che ripartirà dal rigore segnato in Polonia.

Comuzzo titolare obbligato, a destra ballottaggio Dodò-Fortini

Altre scelte paiono invece obbligate, come la presenza di Dodò che dovrà saltare la trasferta di Udine per squalifica ma che resta in ballottaggio con Fortini, mentre davanti a Lezzerini dopo 3 gare consecutive a rifiatare dovrebbe essere Ranieri lasciando spazio all’accoppiata Pongracic-Comuzzo. A sinistra torna invece titolare Gosens. Quanto al centrocampo, con Fagioli destinato a riposare in vista di Udine, ancora titolarità per Ndour con Fabbian e Mandragora. A destra il ballottaggio tra Harrison e Parisi è aperto, a sinistra spazio a Fazzini.

Una montagna da scalare per i polacchi

Dal canto loro i polacchi recuperano il centravanti Pululu assente una settimana fa a Byalistok ma si trovano comunque di fronte a una montagna da scalare per pensare di passare il turno. Nel 4-2-3-1 del tecnico Siemenec ci saranno Nahuel, Imaz e Pozo, in mezzo Mazurek e il capitano Romancuk anche lui assente in Polonia. Attesi circa un migliaio di sostenitori in arrivo dalla Polonia, di questi almeno 300 sono segnalati come vicini all’estrema destra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini, Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens, Mandragora, Harrison, Ndour, Fabbian, Fazzini, Piccoli

JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz, Wdowik, Pelmard, B.Vital, Wojtuszek, Mazurek, Romacuk, Nahuel, Imaz, Pozo, Pululu