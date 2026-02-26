Carlo Conti sulla Fiorentina: "Oggi seguirò la partita, speriamo bene"
FirenzeViola.it
Queste le parole del conduttore del Festival di Sanremo, Carlo Conti, in conferenza stampa sulla Fiorentina: "In questo periodo parlo di tutto, escluso il calcio... finché non usciremo da quella zona preoccupante (ride, ndr). Guarderò la partita ovviamente, ringrazio chi l'ha spostata alle 18:45 così che non sia in contemporanea al Festival.
Altrimenti sarei stato molto in difficoltà. Riuscirò a guardarmela con la speranza di passare il turno, e con la speranza che tutta la nuova dirigenza e il nuovo direttore sportivo Paratici sappia rimettere le cose in riga. Anche perché non vorrei festeggiare il centenario della Fiorentina con la retrocessione! Non ci posso neanche pensare".
