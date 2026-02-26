Record viola in Conference: Fiorentina unico club ad aver segnato più di 100 gol

Questa mattina la Gazzetta dello Sport, nel proiettarsi verso il match che si disputerà oggi alle ore 18:45 al Franchi tra Fiorentina e Jagiellonia, ritorno dei playoff di Conference League, rivela un dato interessante su quanto fatto dai viola in questi anni in questa competizione europea. Come riportato dalla rosea infatti, la Fiorentina è l’unica squadra che ha segnato 100 o più gol nella storia della Conference (103 in 47 gare, esclusi i turni di qualificazione): segue il KAA Gent a quota 51 reti.