Niente maxi turnover per Vanoli, Repubblica: "Gud è pronto per uno spezzone di gara"
FirenzeViola.it
Vanoli stasera, a differenza della Polonia, complice la gara casalinga, dovrebbe ridurre il maxi turn over visto a Bialystok offrendo una Fiorentina in cui chi ha giocato meno troverà spazio insieme a qualche big, ma soprattutto non lasciando nessuno dei titolari in tribuna. Anche Fagioli, assente ieri alla rifinitura per motivi familiari sarà della partita. Mancheranno, tra i convocati, quindi solo i fuori lista Brescianini e Rugani, che ieri ha giocato in amichevole con la primavera, con Gudmundsson che sarà in panchina pronto per giocare uno spezzone di partita. Lo riporta la Repubblica.
