Sorrentino: "Parlare di esonero dopo tre partite è assurdo. De Gea non mi sta piacendo"

vedi letture

Intervenuto nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, l'ex portiere Stefano Sorrentino ha commentato così l'inizio di campionato shock della Fiorentina, ultima con zero punti dopo tre partite: "La Fiorentina mi sembra una squadra fragile. Neanche dopo essere andata in vantaggio, neanche l'entusiasmo dovuto al centenario, niente di questo è bastato per mantenere il risultato positivo. Paratici ha fatto una scelta, ha puntato su un allenatore che conosce bene come Grosso. C'era anche Vanoli che aveva fatto un grandissimo lavoro l'anno scorso. Non è bastato e si è deciso di ripartire, Paratici è uno dei migliori dirigenti in circolazione e Grosso è un allenatore competente. C'è bisogno di tempo e di remare tutti dalla stessa parte. Se dopo tre partite c'è già un coro che chiede l'esonero del tecnico è dura per tutti".

Da ex portiere, una riflessione anche su David De Gea, non impeccabile in questo inizio di stagione: "Partiamo dal presupposto che De Gea non mi sta piacendo e non mi era piaciuto nemmeno per una parte della scorsa stagione. Conosco bene mister Filippi, il preparatore dei portieri, che è una garanzia. Secondo me il portiere non l'hanno messo in discussione anche per le difficoltà di venderlo. Adesso sta vivendo un momento di difficoltà, serve pazienza per e con tutti anche se le partite passano ed è ora di iniziare a fare i punti".